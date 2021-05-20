Video Türkiye İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı

İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı

İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı
20.05.2021 | 21:27

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize İkizdere ziyaretinde yaşanan gerginlikte saldırıya uğrayan Hüseyin Yılmaz yaşanan gerginlik anını anlattı. İkizdere’de esnaflık yapan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” sözlerine tepki göstermek için orada bulunan Hüseyin Yılmaz “Ben İkizdere’de bir esnafım. Meral hanım İkizdere’ye geldiğinde biz de gönlümüzden geçenleri söylemek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile bir tutması bizi üzmüştür, çocuk katili demesi aşırı ve kabul edilemez bir şey. Bizde kendimizce Meral hanıma istek ve arzularımızı söylemek için yanına gitmek için uğraştık ve yakın korumaları bizi yaklaştırmadı. O arada yakın korumaları haricinde bizim arkadaşlarımız da dahilinde bir arbede oldu. Ayrıca benim üzerime yürümeye başladılar. O arada slogan atmaya başladılar. Bende bu memleketin evladı olduğum için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı savunmak zorundayım. Sonrasında ben de Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca yakın korumaları üzerime saldırdı. Aralarında bir kişi vardı. Ben seçemedim kim olduğunu. O bire bir bana odaklandığı için direk bana saldırdı. Biz de kendimizi geri çektik ve kendimizi savunduk. Biz bu vatanın bu milletin evlatlarıyız. Bizim içimizde art niyet yoktur. Meral Akşener İkizdere’ye misafirimiz olarak gelmiştir. Bizim de misafirperverliğimizi yapmamız gerekmektedir. Yalnız ağıza alınmayacak kelimeler kullanıldı. Küfürler ettiler. Biz bunları hazmedemeyiz. Biz Karadenizliyiz, Biz Rizeliyiz. Herkes kendine yakışanı yaptı. Meral Hanımı da gördük” şeklinde konuştu.

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