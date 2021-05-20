Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz”
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İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener,bir dizi ziyaretler için Rize’ye geldi. Rize’nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener’e İkizidere’li vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar Akşener’e, "Buraya neden geldiniz, çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz. Provakasyon için mi geldiniz”dedi. Akşener, Çayeli ilçesinde de bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi Bölgede toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener'i protesto etti. Bazı vatandaşlar da "terörist Akşener" şeklinde slogan attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...