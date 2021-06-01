Ankara'da sır cinayet! Evde başından vurulmuş ve çıplak halde bulundu





Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kadının evinde bulunan eşyaların dağınık olduğunu ve suç aletini olan silahın evde olmadığını belirlerken bir miktar uyuşturucu madde tespit etti. 1 yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı yaşayan Mutlu, günü birlik evi 3 aylığına parasını peşin ödeyerek kiraladığı ortaya çıktı.