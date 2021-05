Cinayeti seyreden tim yeniden yargılanacak

İstanbul Beyoğlu'nda omuz atma tartışması yüzünden onlarca kişinin gözü önünde dövülerek öldürülen Ayhan Kaya cinayetine geç müdahale etmekle suçlanan 2 polisin beraat ettiği davayı, istinaf mahkemesi bozdu. Bozma kararında, güven timinin grup amiri ile bir polis memuru hakkında daha aynı olaydan soruşturma olduğu belirtilerek, 4 polisin birlikte yargılanması gerektiği belirtildi. Güven timi amiri Zafer O., FETÖ üyeliğinden de yargılanmıştı.



AİLENİN İTİRAZI



4 Temmuz 2015'te İstiklal Caddesi Ağa Cami önünde omuz atma tartışmasından çıkan kavgada Kaya, 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırganlar ağır ceza mahkemesinde 25'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, kavgaya geç müdahale etmekle suçlanan 2 polis memuru hakkında da asliye ceza mahkemesinde dava açılmıştı. "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan polisler Ali T. ve Mücahit Ö. hakkında mahkeme, "Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle" beraat kararı verdi. Kararda ayrıca sanık polis memurlarının, grup amirleri Zafer O.'un talimatıyla hareket ettikleri ve olayda kasıtlarının bulunmadığı kaydedildi.



Kaya Ailesi beraat kararına itiraz etti. Aile avukatının itiraz dilekçesinde kamu düzeninin korunması adına hiçbir kamu görevlisinde olmayan silah kullanma yetkisinin polise verildiği vurgulandı.





Dilekçede kavgaya müdahale etmeyen polislerin ifadelerinde "Takviye kuvvet bekledik" dediği ancak kamera kayıtlarına göre olayın başında ve sonunda aynı polis memurlarının yer aldığı belirtildi. Basit bir ağız dalaşı olarak başlayan olaya zamanında müdahale etmeyip takviye ekip bekleyen polislerin görevlerini yerine getirmedikleri, verilen yetkiyi kötüye kullandıkları ve kusurlu davranışları sonucunda cinayete neden oldukları öne sürüldü.



CİNAYETİ İZLEDİLER



Dilekçede "Polislerin can güvenliği nedeni ile müdahale edemediklerini, takviye beklediklerini söylemeleri ayrı bir gariplik. O zaman polislerin can güvenliği için de ayrı bir birim mi gerekli? Polise zorlama, silah kullanma yetkisi bu nedenle verilmiştir. Hem kendi can güvenliğini hem de toplumdaki bireylerin can güvenliğini sağlamaktan doğrudan polis sorumludur. Olay yerinde o an 8 polis memuru bulunmakta. Kavga eden 4 kişi. İlk etapta 'polis, durun, dağılın' diye müdahale edilseydi çok büyük olasılıkla cinayet gerçekleşmeyecekti" ifadelerine yer verildi.



İSTİNAF BOZDU



Kaya Ailesi'nin itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf mahkemesi itirazı haklı bulup, polisler Ali T. ve Mücahit Ö. hakkındaki beraat kararını bozdu. Bozma kararında, güven timinin grup amiri olan komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C. hakkında ayrıca soruşturma yürütülmesi yanlış bulundu. 4 polisin birlikte yargılanmasına karar veren istinaf mahkemesi dosyayı tekrar ilk derece mahkemesine gönderdi.



FETÖ'CÜ AMİR MÜDAHALE ETTİRMEDİ



Davada sanık ve tanık polisler, grup amiri ZaferO.'un olaya müdahale ettirmediğini söylemişti. Zafer O. ayrıca FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.