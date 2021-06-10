Topuklu ayakkabı giydi, kabusu yaşadı! "Korkuyorum ne olur yardım edin"





Bu adam benden uzak olsun. Evime gelip ölüm tehdidi savurdu şikayetçi oldum diye bana huzur vermiyor. Sürekli tavana vuruyor, gece gündüz defalarca vuruyor. Sesleri kaydettim ama kimse yardım etmiyor. Korkuyorum bu adam bana zarar verecek ne olur bundan beni kurtarın.

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