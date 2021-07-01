'Tosuncuk'tan teslim olma bilmecesi! Avukatlarından flaş açıklama

Kar vaadiyle dolandırılan binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank davası kapsamında 'Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı dava devam ederken yıllar önce yurt dışına firar ettiği belirlenen Aydın'dan yıllar sonra haber alındı.
Çektiği bir videoda Türk makamlarına teslim olacağını söyledi. O videonun ardından da ne zaman, nerede teslim olacak soruları sorulmaya başlandı.
ADLİ MAKAMLARA TESLİM OLACAK
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Mehmet Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, müvekkilleri Aydın'ın bulunduğu yerdeki adli makamlara teslim olacağını söyledi.
ÜLKE SINIRLARI DIŞINDA, URUGUAY CİVARINDA
Yeri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade eden avukatlar, ülke sınırları dışında olduğunu belirtti. Uruguay civarında olma ihtimalinden söz etti.
"TUTUKLANMAMA GARANTİSİ"
Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından ülkeye gelişinin 2-3 günü bulabileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.
"MAĞDURİYETİNİ ANLATMAK İSTİYOR"
'Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı' konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.
A'DAN Z'YE ÇİFTLİK BANK DAVASI
Soruşturma aşamasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya, Uruguay arasında sürekli yer değiştiren Mehmet Aydın'ın bu ülkeler başta olmak üzere KKTC ve ABD'den iadesini istedi. Aydın firar etmeden 2017 ve 2018 yıllarında savcılıkta verdiği ifadesinde, şirket faaliyetlerinin yasal olduğunu, mağduriyet yaratmayacağını ve yasa dışı bir unsur olmadığını öne sürdü.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti.
2018 yılının Mart ayında firar eden Mehmet Aydın hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu. Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye 2019 yılının Ocak ayında dahil edildi.
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Çiftlik Bank davası sürerken binlerce kişi daha savcılığın yolunu tuttu. Dolandırıldıklarını ispat edebilen 750 kişinin mağdur olduğu yeni bir dava açıldı. Yeni dava da ana dava ile birleştirildi.