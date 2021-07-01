'Tosuncuk'tan teslim olma bilmecesi! Avukatlarından flaş açıklama





A'DAN Z'YE ÇİFTLİK BANK DAVASI

Soruşturma aşamasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya, Uruguay arasında sürekli yer değiştiren Mehmet Aydın'ın bu ülkeler başta olmak üzere KKTC ve ABD'den iadesini istedi. Aydın firar etmeden 2017 ve 2018 yıllarında savcılıkta verdiği ifadesinde, şirket faaliyetlerinin yasal olduğunu, mağduriyet yaratmayacağını ve yasa dışı bir unsur olmadığını öne sürdü.