Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı





İddiaya göre 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Gördükleri sonrasında şeytani bir plan yapan Özdemir, sahte hâkimsavcı kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.