Başakşehir’de belediye otobüsü alev alev yandı

Olay, 05.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, arızalı olduğu için bakım merkezine götürülmekte olan İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait 34 HY 6746 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Otobüsü durduran sürücü, itfaiye ekiplerine durumu bildirirken alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.