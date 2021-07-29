Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir’de belediye otobüsü alev alev yandı
Giriş Tarihi: 30.7.2021 06:34

Başakşehir’de belediye otobüsü alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Başakşehir’de belediye otobüsü alev alev yandı

Başakşehir’de arızalı olduğu için bakımda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstanbul Otobüs A.Ş’ye ait olan belediye otobüsü alev aşev yandı.

Olay, 05.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, arızalı olduğu için bakım merkezine götürülmekte olan İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait 34 HY 6746 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Otobüsü durduran sürücü, itfaiye ekiplerine durumu bildirirken alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.



OTOBÜS TAMAMEN YANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir’de belediye otobüsü alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA