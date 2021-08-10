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Giriş Tarihi: 10.8.2021 20:03 Son Güncelleme: 10.8.2021 20:03

Son dakika: Kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Tatil için İstanbul'a gelen ve 28 Temmuz'da kaybolan Rus turist Makar Federoviç Ragin'in cansız bedeni Burgazada'da bulundu.

Son dakika haberleri: Tatil için İstanbul'a gelen Rus turist Makar Federoviç Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da ayrıldı. Otelden ayrıldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamamıştı. Rus turist ile ilgili arama çalışmaları devam ediyordu, fakat kötü haber geldi. Rus turistin cansız bedenine Burgazada'da ulaşıldı.

Denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine deniz polisi harekete geçti. Olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. Cesedin yanındaki çanta incelendiğinde bir pasaport bulundu. Pasaportun Makar Federoviç Ragin'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine aile bilgilendirildi.

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Son dakika: Kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu
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