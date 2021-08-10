Son dakika: Kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Tatil için İstanbul'a gelen Rus turist Makar Federoviç Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da ayrıldı. Otelden ayrıldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamamıştı. Rus turist ile ilgili arama çalışmaları devam ediyordu, fakat kötü haber geldi. Rus turistin cansız bedenine Burgazada'da ulaşıldı.