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Giriş Tarihi: 20.8.2021 14:37

Köpek parası için ev arkadaşını öldürdü! Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Köpek parası için ev arkadaşını öldürdü! Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Fatih’te Iraklı iki arkadaş arasında para köpek satma parası yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 26 yaşındaki Ammar Imatswadı Abboodö ev arkadaşı Hüssein K. tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tanınmamak için kılık değiştiren Iraklı şüpheli Hüssein K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Köpeği vardı onu 200 dolara sattı. Bende biraz para istedim. Aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay, önceki gün Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı Ammar Abboodö ile ev arkadaşı tekstil işçisi Hüssein K. arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre Ammar'ın bir köpeği vardı ve o köpeğini bir gün önce satmış 200 dolar para almıştı. Hüssein K.'da arkadaşından bir miktar para istedi. İkili arasında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma sokağa kadar taşınınca Hüssein K. bıçağını çıkarıp ev arkadaşını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ammar hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli Fatih'te gözaltına alındı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KAZITMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin olay sırasında oldukça uzun olan saçını kazıtıp tanınmamak için kılık değiştirdiği öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"KÖPEK SATTI PARASINI İSTEDİM"

Hüssein K'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "200 dolara köpeğini sattı. Bende biraz para istedim vermeyince aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.

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Köpek parası için ev arkadaşını öldürdü! Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
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