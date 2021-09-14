Meteoroloji’den Ankara’ya sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

YAĞIŞLAR SAMSUN VE ORDU'DA ETKİLİ OLACAK

Orta Karadeniz'deki yağışların Samsun ve Ordu'da kuvvetli olması beklenirken, konuyla ilgili olarka yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.