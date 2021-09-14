Meteoroloji’den Ankara’ya sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Eylül tarihlerine ilişkin haftalık hava durumu tahmin haritası yayınlandı. Buna göre yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında yağışlı bir hava bekleniyor.
YAĞIŞLI BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Çarşamba ve Perşembe günleri yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
YAĞIŞLAR SAMSUN VE ORDU'DA ETKİLİ OLACAK
Orta Karadeniz'deki yağışların Samsun ve Ordu'da kuvvetli olması beklenirken, konuyla ilgili olarka yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
KONYA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Konya'da da yağışların etkili olacağı aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "(Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey ve batısında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla etkisini artırarak Perşembe (16.09.2021) öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
BATI AKDENİZ İÇİN SEL VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
ANKARA VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI
Öte yandan Ankara Valiliği de vatandaşları uyarmak için bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİ'DEN 12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den; Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Kütahya, Ordu, Ankara, Bolu, Denizli, Isparta, Muğla ve Samsun için sarı kodlu uyarı verildi. Yetkililer de bu bölgede yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.
İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde de etkili olması beklenen yağışların İstanbul'a da düşeceği öngörüldü. Buna göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak yağış bekliyor.