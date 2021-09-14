Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. İçlerinde Ankara'nın da bulunduğu 12 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.