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Giriş Tarihi: 6.10.2026 11:35

2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!

Binlerce adayın beklediği yılın son ALES oturumu için başvuru süreci yarın başlıyor. Gözler ÖSYM’nin ekranına çevrilirken, adayların işlemlerini nasıl tamamlayacağı, hangi adımları izleyeceği ve tanınan sürenin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. 2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? İşte, kayıt ekranı ve adayların izleyeceği adımlar...

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2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!
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29 Kasım'da yapılacak ALES 3, yılın üçüncü ve son oturumu olacak. Sınava katılmayı planlayan adaylar başvuru ekranının açılmasıyla birlikte ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. 2026 ALES 3 başvurusu için son tarih, geç başvuru günü ve izlenecek adımlar da adayların takviminde yerini aldı.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine açılıyor. Böylece yılın üçüncü ve son ALES oturumuna katılmak isteyen adaylar yarından itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru döneminin açılmasıyla birlikte adaylar sınav merkezi ve iletişim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini sisteme kaydedecek. İşlemin tamamlanabilmesi için kılavuzda açıklanan sınav ücretinin de ÖSYM tarafından belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.

2026 ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya gerekli durumlarda başvuru merkezleri üzerinden tamamlanabiliyor.

AİS üzerinden başvuru yapacak adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

  • ÖSYM AİS ekranına giriş yapılır.
  • Başvuru yapılacak ALES 3 oturumu seçilir.
  • Kimlik, iletişim ve eğitim bilgileri kontrol edilir.
  • Sınav merkezi tercihi belirlenir.
  • Başvuru bilgileri gözden geçirilerek işlem onaylanır.
  • Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirtilen ödeme kanallarından yatırılır.
  • Başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığı sistem üzerinden kontrol edilir.

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ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Son ALES oturumunun sınav ücretleri henüz belli olmadı. Başvurular 7 Ekim'de başlayacağı için adayların ödeyeceği tutarın da kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte belli olması bekleniyor. Yılın ikinci ALES oturumunda sınav ücreti 1.200 TL olarak uygulanmıştı.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Normal başvuru dönemi 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Adayların yaklaşık bir haftalık süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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ALES 3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM takviminde ALES 3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak yer aldı. İşlemler aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Geç başvuru ekranını kullanan adaylar için sınav ücreti artırımlı olarak uygulanıyor.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak sınava giriş belgelerinden bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.

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