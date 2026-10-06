2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine açılıyor. Böylece yılın üçüncü ve son ALES oturumuna katılmak isteyen adaylar yarından itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru döneminin açılmasıyla birlikte adaylar sınav merkezi ve iletişim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini sisteme kaydedecek. İşlemin tamamlanabilmesi için kılavuzda açıklanan sınav ücretinin de ÖSYM tarafından belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.