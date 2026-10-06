2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son tarih ve başvuru adımları belli oldu!

29 Kasım'da yapılacak ALES 3, yılın üçüncü ve son oturumu olacak. Sınava katılmayı planlayan adaylar başvuru ekranının açılmasıyla birlikte ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. 2026 ALES 3 başvurusu için son tarih, geç başvuru günü ve izlenecek adımlar da adayların takviminde yerini aldı.
ALES 3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine açılıyor. Böylece yılın üçüncü ve son ALES oturumuna katılmak isteyen adaylar yarından itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru döneminin açılmasıyla birlikte adaylar sınav merkezi ve iletişim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini sisteme kaydedecek. İşlemin tamamlanabilmesi için kılavuzda açıklanan sınav ücretinin de ÖSYM tarafından belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.
ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya gerekli durumlarda başvuru merkezleri üzerinden tamamlanabiliyor.
AİS üzerinden başvuru yapacak adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:
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Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM takviminde ALES 3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak yer aldı. İşlemler aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Geç başvuru ekranını kullanan adaylar için sınav ücreti artırımlı olarak uygulanıyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak sınava giriş belgelerinden bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.