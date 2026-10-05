KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? ÖSYM sonuç ekranı için bekleyiş sürüyor!

2026 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Bu yıl Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül'de iki güne yayıldı. Böylece eylül boyunca devam eden lisans sınavları tamamlandı; ekim ayında ise adayların puanlarını öğreneceği sonuç aşamasına geçildi.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor ancak sonuçların hangi saatte erişime açılacağına dair bir duyuru paylaşılmadı. Adayların sonuç günü ÖSYM'nin resmi duyurusunu ve Sonuç Açıklama Sistemi'ni takip etmesi gerekecek.