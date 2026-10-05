KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? ÖSYM sonuç ekranı için bekleyiş sürüyor!

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, KPSS Lisans sonuçları üzerinden aldıkları puanları ÖSYM ekranından görüntüleyebilecek. KPSS Lisans sonuçlarının ilan edileceği gün yaklaşırken, adayların dikkati yapılacak resmi duyuruya çevrildi.
Sınav gününü geride bırakan lisans adayları için beklenen tarih 7 Ekim 2026 olarak belirlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, açıklamanın ardından kendi puanlarını görüntüleyebilecek.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınavın puanlama süreci tamamlanacak ve adaylar bundan sonraki tercih ya da kurum ilanlarına hangi puanlarla başvurabileceklerini görmüş olacak.
Açıklama yapıldığı anda bireysel sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapanlar, kendi sonuç belgesini ekrandan inceleyebilecek. Böylece puan bilgisinin yanı sıra sınava ait değerlendirme detayları da aynı sayfadan görülebilecek.
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Bu yıl Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül'de iki güne yayıldı. Böylece eylül boyunca devam eden lisans sınavları tamamlandı; ekim ayında ise adayların puanlarını öğreneceği sonuç aşamasına geçildi.
ÖSYM takviminde sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor ancak sonuçların hangi saatte erişime açılacağına dair bir duyuru paylaşılmadı. Adayların sonuç günü ÖSYM'nin resmi duyurusunu ve Sonuç Açıklama Sistemi'ni takip etmesi gerekecek.