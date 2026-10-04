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Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:40

AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak? 2026-2027 güz dönemi başlıyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönemin kayıt hazırlığı başlıyor. AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak sorularına yanıt arayan öğrenciler, bu dönem derslerini kendileri seçerek ödeme işlemini tamamlamaları gerekiyor. İşte, izlenecek adımlar…

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AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak? 2026-2027 güz dönemi başlıyor!
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2026-2027 güz dönemiyle birlikte Açıköğretim öğrencileri için kayıt yenileme süreci yeniden gündeme geliyor. AÖF kayıt yenileme işlemlerinde bu dönem öğrencilerin derslerini kendilerinin seçmesi gerekiyor. AÖF kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları, üniversitenin yayımladığı yeni dönem duyurusuyla birlikte belli oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF öğrencileri için güz dönemi kayıt ekranı 5 Ekim Pazartesi günü açılacak. İşlemler 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Aynı gün 2026-2027 güz dönemi de başlayacak; yani öğrenciler yeni döneme kayıt yenileme işlemleriyle birlikte giriş yapacak.

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AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Bu yıl kayıt yenileme fakülte tarafından öğrencilere otomatik ders ataması yapılmayacak; zorunlu derslerle birlikte alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri öğrenciler kendileri belirleyecek.

Ders seçimi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılarak "Ders Ekle-Sil" bölümünden gerçekleştirilecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Öğrencinin ödeyeceği tutar, seçtiği derslerin ardından sistemde ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü'nde görülebilecek. Ödeme; kredi veya banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden ya da mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

AÖF 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ

  • Güz dönemi kayıt yenileme: 5-19 Ekim 2026
  • Güz dönemi başlangıcı: 5 Ekim 2026
  • Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026
  • Güz dönemi final sınavı: 16-17 Ocak 2027
  • Güz dönemi bitişi: 17 Ocak 2027
  • Bahar dönemi başlangıcı: 8 Şubat 2027
  • Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027
  • Bahar dönemi final sınavı: 29-30 Mayıs 2027
  • Bahar dönemi bitişi: 30 Mayıs 2027
  • Yaz okulu başlangıcı: 5 Temmuz 2027
  • Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027
  • Yaz okulu bitişi: 21 Ağustos 2027

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AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak? 2026-2027 güz dönemi başlıyor!
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