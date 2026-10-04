AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak? 2026-2027 güz dönemi başlıyor!

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF öğrencileri için güz dönemi kayıt ekranı 5 Ekim Pazartesi günü açılacak. İşlemler 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Aynı gün 2026-2027 güz dönemi de başlayacak; yani öğrenciler yeni döneme kayıt yenileme işlemleriyle birlikte giriş yapacak.