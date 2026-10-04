AÖF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi nasıl yapılacak? 2026-2027 güz dönemi başlıyor!

2026-2027 güz dönemiyle birlikte Açıköğretim öğrencileri için kayıt yenileme süreci yeniden gündeme geliyor. AÖF kayıt yenileme işlemlerinde bu dönem öğrencilerin derslerini kendilerinin seçmesi gerekiyor. AÖF kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları, üniversitenin yayımladığı yeni dönem duyurusuyla birlikte belli oldu.
Bu yıl kayıt yenileme fakülte tarafından öğrencilere otomatik ders ataması yapılmayacak; zorunlu derslerle birlikte alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri öğrenciler kendileri belirleyecek.
Ders seçimi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılarak "Ders Ekle-Sil" bölümünden gerçekleştirilecek.
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