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Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:32

KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? KPSS lise için geri sayım başladı!

Ön lisans oturumunun geride kalmasının ardından KPSS maratonunda sıra ortaöğretim adaylarına geliyor.Oturum tarihi yaklaşırken, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı sınav giriş belgesi için de bekleyiş sürüyor. KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte, ÖSYM’nin 2026 takvimindeki ayrıntılar...

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KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? KPSS lise için geri sayım başladı!
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Lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim için sınav günü ayrıntıları adım adım netleşiyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini ÖSYM'nin yayımlayacağı belge üzerinden öğrenecek. Sınav tarihi yaklaşırken, gözler giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağına çevrildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön lisans oturumunun ardından KPSS maratonunda sırayı lise mezunları alacak. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin uygulanacağı oturumda adaylar, kamu kadrolarında kullanılacak puanları için ter dökecek.

Sınava sayılı haftalar kalırken hazırlıkların yanı sıra adayların hangi okul ve salonda sınava gireceği de gündeme geliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Henüz sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmış değil. ÖSYM duyuruyu yaptığında adaylar bina, salon ve sıra bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görebilecek.

Belgenin yayımlanmasının ardından adayların sınav günü yanında bulundurması gereken evraklar ile sınava giriş kuralları da yeniden kontrol edilebilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerleri açıklandığında adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girdikten sonra kendileri için belirlenen bina, salon ve sınav merkezi bilgilerini görüntüleyebilecek.

Belgenin çıktısı alınarak sınav günü kimlik belgesiyle birlikte hazır bulundurulacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU OLACAK?

Ortaöğretim düzeyindeki oturumda adayların karşısına 120 soru çıkacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için toplam 130 dakika süre verilecek.

Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı Genel Yetenek bölümünün yanında; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşan Genel Kültür testi de puanlamaya dahil edilecek.

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KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? KPSS lise için geri sayım başladı!
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