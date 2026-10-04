KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? KPSS lise için geri sayım başladı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerleri açıklandığında adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girdikten sonra kendileri için belirlenen bina, salon ve sınav merkezi bilgilerini görüntüleyebilecek.

Belgenin çıktısı alınarak sınav günü kimlik belgesiyle birlikte hazır bulundurulacak.