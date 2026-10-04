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Giriş Tarihi: 4.10.2026 11:14

ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımladı mı? ÖSYM 2026 ALES 3 başvuru takvimi belli oldu!

Akademik kariyer planında ALES puanına ihtiyaç duyan adaylar için yılın üçüncü sınavına başvuru dönemi yaklaşıyor. ÖSYM takviminde ALES 3 başvuruları için tarih aralığı belli olurken, kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı ve işlemlerin hangi gün başlayacağı da takip ediliyor. İşte, ÖSYM takvimi ve kılavuza ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımladı mı? ÖSYM 2026 ALES 3 başvuru takvimi belli oldu!
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ÖSYM'nin yılın son ALES oturumu için takvim ilerlerken, sınava katılmayı planlayan adaylar da başvuru hazırlıklarına yöneldi. ALES 3 başvuruları için adayların işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Adayların heyecanla beklediği başvuru ekranının açılacağı gün de belli oldu.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES 3 için başvuru ekranı 7 Ekim 2026'da açılacak. Adayların işlemlerini tamamlayabilmesi için 15 Ekim'e kadar süresi olacak. Böylece yılın üçüncü ALES oturumuna katılmak isteyenler için yaklaşık bir haftalık başvuru dönemi başlayacak.

ALES 3 KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru tarihleri belli olsa da ALES 3 kılavuzu henüz adaylarla paylaşılmadı. Sınav ücreti, ödeme süresi ve başvuruda izlenecek adımlar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte görülebilecek.

ÖSYM'nin başvuru dönemini başlatmasıyla kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Bu nedenle 7 Ekim'de yalnızca başvuru ekranı değil, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler de adayların karşısına çıkacak.

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ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES 3'e katılacak adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşlem sırasında izlenecek adımlar şöyle:

  • ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yapılacak.
  • Başvuru ekranından 2026 ALES 3 seçilecek.
  • Aday bilgileri kontrol edilerek sınav merkezi tercihi yapılacak.
  • Başvuru bilgileri onaylandıktan sonra sınav ücreti belirtilen süre içinde yatırılacak.
  • İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tamamlanabilecek.

Başvurunun geçerli olabilmesi için tüm adımların başvuru süresi içinde eksiksiz tamamlanması gerekiyor.

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ALES 3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların ardından adayları yaklaşık bir buçuk aylık bir hazırlık dönemi bekliyor. 2026 ALES 3 sınavı 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar için takvim 17 Aralık 2026'yı gösteriyor. Böylece yılın üçüncü ve son ALES oturumu aralık ayında sonuçların açıklanmasıyla tamamlanmış olacak.

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