ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımladı mı? ÖSYM 2026 ALES 3 başvuru takvimi belli oldu!

ALES 3 KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru tarihleri belli olsa da ALES 3 kılavuzu henüz adaylarla paylaşılmadı. Sınav ücreti, ödeme süresi ve başvuruda izlenecek adımlar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte görülebilecek.

ÖSYM'nin başvuru dönemini başlatmasıyla kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Bu nedenle 7 Ekim'de yalnızca başvuru ekranı değil, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler de adayların karşısına çıkacak.