ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımladı mı? ÖSYM 2026 ALES 3 başvuru takvimi belli oldu!

ÖSYM'nin yılın son ALES oturumu için takvim ilerlerken, sınava katılmayı planlayan adaylar da başvuru hazırlıklarına yöneldi. ALES 3 başvuruları için adayların işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Adayların heyecanla beklediği başvuru ekranının açılacağı gün de belli oldu.
ALES 3 için başvuru ekranı 7 Ekim 2026'da açılacak. Adayların işlemlerini tamamlayabilmesi için 15 Ekim'e kadar süresi olacak. Böylece yılın üçüncü ALES oturumuna katılmak isteyenler için yaklaşık bir haftalık başvuru dönemi başlayacak.
Başvuru tarihleri belli olsa da ALES 3 kılavuzu henüz adaylarla paylaşılmadı. Sınav ücreti, ödeme süresi ve başvuruda izlenecek adımlar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte görülebilecek.
ÖSYM'nin başvuru dönemini başlatmasıyla kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Bu nedenle 7 Ekim'de yalnızca başvuru ekranı değil, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler de adayların karşısına çıkacak.
ALES 3'e katılacak adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşlem sırasında izlenecek adımlar şöyle:
Başvurunun geçerli olabilmesi için tüm adımların başvuru süresi içinde eksiksiz tamamlanması gerekiyor.
Başvuruların ardından adayları yaklaşık bir buçuk aylık bir hazırlık dönemi bekliyor. 2026 ALES 3 sınavı 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar için takvim 17 Aralık 2026'yı gösteriyor. Böylece yılın üçüncü ve son ALES oturumu aralık ayında sonuçların açıklanmasıyla tamamlanmış olacak.