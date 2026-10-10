2026 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman alınır? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu bekleniyor!

Adayların heyecanla beklediği ÖSYM DGS taban puanları ve boş kontenjanlar listesi açıklanmak üzere. Ana yerleştirme döneminde herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans niteliği taşıyan ek yerleştirme süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-DGS ilk yerleştirme işlemleri tamamlanıp ilk aşamada kazanan adayların üniversite kayıt dönemi geride bırakıldı. Lisans programlarında dolmayan ya da kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar henüz duyurulmadı.
Adayların tercihlerini şekillendirecek olan 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem boş kontenjan sayıları hem de taban puan sınırları resmiyet kazanacak.
DGS ek yerleştirme haklarından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir:
Yerleşememiş Olmak: 2026-DGS ana yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak veya ana tercihlerde hiç tercih yapmamış olmak şarttır.
Kayıt Hakkı Kazananlar Başvuramaz: İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercih hakkından yararlanamazlar.
Taban Puan Şartı: Tercih edilecek programın ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS ilgili puan türündeki puanına eşit veya bu puandan düşük olmalıdır.