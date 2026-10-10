2026 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman alınır? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu bekleniyor!

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DGS ek yerleştirme haklarından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

Yerleşememiş Olmak: 2026-DGS ana yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak veya ana tercihlerde hiç tercih yapmamış olmak şarttır.

Kayıt Hakkı Kazananlar Başvuramaz: İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercih hakkından yararlanamazlar.

Taban Puan Şartı: Tercih edilecek programın ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS ilgili puan türündeki puanına eşit veya bu puandan düşük olmalıdır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör