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Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:01

2026 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman alınır? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu bekleniyor!

DGS ek tercihler başladı mı sorusu, lisans eğitimine geçiş yapmayı hedefleyen binlerce adayın odak noktası haline geldi. ÖSYM tarafından ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler boş kalan kontenjanlara çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte son yılların ek yerleştirme takvimi ve başvuru detayları...

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2026 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman alınır? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu bekleniyor!
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Adayların heyecanla beklediği ÖSYM DGS taban puanları ve boş kontenjanlar listesi açıklanmak üzere. Ana yerleştirme döneminde herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans niteliği taşıyan ek yerleştirme süreci, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.

2026 DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-DGS ilk yerleştirme işlemleri tamamlanıp ilk aşamada kazanan adayların üniversite kayıt dönemi geride bırakıldı. Lisans programlarında dolmayan ya da kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar henüz duyurulmadı.

Ekim ayı itibarıyla adaylar ek başvuru tarihlerine kilitlenmiş durumda. Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, ek tercih sürecinin Ekim ayı ortasına kadar resmen başlatılması öngörülüyor.

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ÖSYM DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların tercihlerini şekillendirecek olan 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem boş kontenjan sayıları hem de taban puan sınırları resmiyet kazanacak.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DGS ek yerleştirme haklarından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

Yerleşememiş Olmak: 2026-DGS ana yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak veya ana tercihlerde hiç tercih yapmamış olmak şarttır.

Kayıt Hakkı Kazananlar Başvuramaz: İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercih hakkından yararlanamazlar.

Taban Puan Şartı: Tercih edilecek programın ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS ilgili puan türündeki puanına eşit veya bu puandan düşük olmalıdır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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