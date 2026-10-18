2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Memur adayları için tercih bekleyişi!

2026 EKPSS TERCİHLERİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

EKPSS puanıyla yapılan kamu personeli yerleştirmeleri, sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki engelli adayları kapsıyor. Tercih hakkından yararlanabilmek için ilgili sınav puanına sahip olmanın yanı sıra kadrolar için belirlenen genel ve özel niteliklerin de karşılanması gerekiyor.

Mezuniyet alanları, diploma şartları ve kadrolara özgü koşullar tercih aşamasında belirleyici olacak. Adayların başvurabilecekleri pozisyonlar yeni yerleştirme kılavuzuyla kesinleşecek.