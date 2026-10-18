2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Memur adayları için tercih bekleyişi!

EKPSS tercih dönemine hazırlanan adayların en çok yanıt aradığı konuların başında başvuruların ne zaman başlayacağı geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte kamu kurumlarının açacağı kadrolar, kontenjan sayıları, başvuru koşulları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için tercih takvimi bekleniyor. Memuriyet hayali kuran adayların beklediği duyuruyla birlikte başvuru günleri, tercih işlemleri ve yerleştirmeye ilişkin ayrıntılar belli olacak. Kesin tarihler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.
Yeni sınav sonuçlarıyla gerçekleştirilecek yerleştirmeler için henüz ayrı bir tercih kılavuzu duyurulmadı. Adayların beklediği yeni belgede kamu kurumlarının açacağı kadrolar, kontenjan sayıları, mezuniyet şartları ve tercih kuralları bulunacak. Memuriyet için kılavuz bekleyen adaylar bekleyişlerini sürdürüyor.
Önceki yerleştirme dönemlerinde olduğu gibi yeni EKPSS tercihlerinin de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınması bekleniyor. Adaylar, tercih ekranı açıldığında ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Açıklanacak kılavuzdaki kadro kodları ve başvuru koşulları doğrultusunda hazırlanan tercih listeleri, sistem üzerinden onaylanarak tamamlanabilecek.
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin ardından sınav sonuçlarını 12 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açtı.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava katılan adaylar, puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
EKPSS puanıyla yapılan kamu personeli yerleştirmeleri, sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki engelli adayları kapsıyor. Tercih hakkından yararlanabilmek için ilgili sınav puanına sahip olmanın yanı sıra kadrolar için belirlenen genel ve özel niteliklerin de karşılanması gerekiyor.
Mezuniyet alanları, diploma şartları ve kadrolara özgü koşullar tercih aşamasında belirleyici olacak. Adayların başvurabilecekleri pozisyonlar yeni yerleştirme kılavuzuyla kesinleşecek.