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Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:15

ÖSYM DGS ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

2026 DGS ek tercihleriyle ön lisans mezunlarına lisans programlarına yerleşmek için bir şans daha tanındı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanları incelerken tercih süresinin sona ereceği tarihe de odaklandı. İşte, ÖSYM 2026 DGS ek tercih takvimi ve boş kontenjan listesi...

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ÖSYM DGS ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, boş kontenjanlar nereden öğrenilir?
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İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için DGS ek yerleştirme işlemleri sürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları ve tercih koşulları yer alırken adaylar, başvuruların tamamlanacağı son tarih ise ÖSYM takviminde yer aldı.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da erişime açıldı. Üniversitelerin lisans programlarında boş kalan kontenjanlar için tercih işlemleri 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerini tamamlayabilecek. Son günün ardından sistem yeni tercih girişine kapatılacak.

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DGS EK TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM, DGS ek yerleştirme işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütüyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak 2026 DGS ek tercih ekranına ulaşabilecek. Üniversite ve bölüm seçimlerini tamamlayan adayların tercihlerini onaylaması ve işlemin başarıyla kaydedildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

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2026 DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme döneminde lisans programlarının boş kontenjan bilgileri, ÖSYM'nin yayımladığı tercih tabloları üzerinden incelenebiliyor. Listelerde üniversitelerin bölüm seçenekleri, kontenjanları ve yerleştirme koşulları bulunuyor.

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DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2026 DGS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ödeme işlemleri ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tercihlerini sisteme kaydeden adayların ücret yatırma yükümlülüğünü de belirtilen koşullara uygun şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Ödeme için sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden ücreti yatırabilirler.

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