ÖSYM DGS ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da erişime açıldı. Üniversitelerin lisans programlarında boş kalan kontenjanlar için tercih işlemleri 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerini tamamlayabilecek. Son günün ardından sistem yeni tercih girişine kapatılacak.