ÖSYM DGS ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için DGS ek yerleştirme işlemleri sürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları ve tercih koşulları yer alırken adaylar, başvuruların tamamlanacağı son tarih ise ÖSYM takviminde yer aldı.
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da erişime açıldı. Üniversitelerin lisans programlarında boş kalan kontenjanlar için tercih işlemleri 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerini tamamlayabilecek. Son günün ardından sistem yeni tercih girişine kapatılacak.
ÖSYM, DGS ek yerleştirme işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütüyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak 2026 DGS ek tercih ekranına ulaşabilecek. Üniversite ve bölüm seçimlerini tamamlayan adayların tercihlerini onaylaması ve işlemin başarıyla kaydedildiğini kontrol etmesi gerekiyor.
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Ek yerleştirme döneminde lisans programlarının boş kontenjan bilgileri, ÖSYM'nin yayımladığı tercih tabloları üzerinden incelenebiliyor. Listelerde üniversitelerin bölüm seçenekleri, kontenjanları ve yerleştirme koşulları bulunuyor.
2026 DGS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ödeme işlemleri ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tercihlerini sisteme kaydeden adayların ücret yatırma yükümlülüğünü de belirtilen koşullara uygun şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Ödeme için sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden ücreti yatırabilirler.
2026-DGS: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması https://t.co/SuIv5BIsnE https://t.co/7A5AMrJaBE— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 15, 2026