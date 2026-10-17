KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2026-2027 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 döneminde ödemelerin ne kadar olacağını ve yeni bir zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin eğitim seviyesine göre aylık olarak şu tutarlarda uygulanıyor;

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Söz konusu tutarlar, 2026 yılı için açıklanan mevcut burs ve kredi miktarlarıdır. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar için ayrıca resmi açıklama henüz yapılmadı.