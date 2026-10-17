KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2026-2027 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 döneminde ödemelerin ne kadar olacağını ve yeni bir zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.
2026 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin eğitim seviyesine göre aylık olarak şu tutarlarda uygulanıyor;
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Söz konusu tutarlar, 2026 yılı için açıklanan mevcut burs ve kredi miktarlarıdır. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar için ayrıca resmi açıklama henüz yapılmadı.
17 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin resmi bir zam açıklaması bulunmuyor. Yeni tutarların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, mevcut uygulamada öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme sürecine ilişkin duyuruları da takip etmesi gerekiyor.