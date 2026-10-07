Haberler Yaşam Haberleri 2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:27

2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!

2026-KPSS Lisans sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek branş sıralaması duyurusuna çevrildi. Binlerce adayın tercih maratonunda belirleyici role sahip olan KPSS branş bazında sıralama için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, aday sıralamaları ne zaman ilan edilir, neden önemli?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!
  • ABONE OL

Kamu Personel Seçme Sınavı maratonunda puanların ilan edilmesiyle birlikte kadro planlaması yapan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranına kilitlendi. Kendi alanlarındaki net başarı tablosunu görmek isteyen sınava girenler, KPSS branş bazında sıralamaları bekliyor.

ÖSYM 2026 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI SON DURUM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarını adayların erişimine sundu. Puanların açıklanmasıyla birlikte kamu personeli adaylarının gündemindeki en kritik başlık branş bazında sıralama listeleri oldu.

Henüz ÖSYM tarafından branş bazında sıralama duyurusu yapılmadı. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarını görüntüleyebilse de alanlarındaki güncel sıra bilgisine resmi duyuru gelene kadar erişemiyor.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM takvimleri ve açıklama periyotları incelendiğinde, branş sıralamalarının sınav sonuçlarının ilanından kısa bir süre sonra yayımlandığı görülüyor.

Sonuç açıklama tarihini takip eden 1 ila 2 haftalık zaman dilimi içerisinde verilerin sisteme yüklenmesi bekleniyor.

BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ VE TERCİHLERİ NASIL ETKİLER?

Genel KPSS sıralamaları, tüm lisans mezunlarının dahil olduğu genel bir başarı listesidir. Ancak merkezi atamalarda belirleyici olan temel unsur branş sıralamasıdır.

Branş sıralaması, adayın sadece kendi eğitim alanındaki (Örneğin İnşaat Mühendisliği, İktisat vb.) rakipleri arasındaki konumunu net bir şekilde ortaya koyar. Bu bilgi, kontenjan dağılımları açıklandığında adayların ne kadar şansı olduğunu daha gerçekçi bir şekilde analiz etmesine imkan tanır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA