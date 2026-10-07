2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!

Kamu Personel Seçme Sınavı maratonunda puanların ilan edilmesiyle birlikte kadro planlaması yapan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranına kilitlendi. Kendi alanlarındaki net başarı tablosunu görmek isteyen sınava girenler, KPSS branş bazında sıralamaları bekliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarını adayların erişimine sundu. Puanların açıklanmasıyla birlikte kamu personeli adaylarının gündemindeki en kritik başlık branş bazında sıralama listeleri oldu.
Henüz ÖSYM tarafından branş bazında sıralama duyurusu yapılmadı. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarını görüntüleyebilse de alanlarındaki güncel sıra bilgisine resmi duyuru gelene kadar erişemiyor.
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Geçmiş yıllardaki ÖSYM takvimleri ve açıklama periyotları incelendiğinde, branş sıralamalarının sınav sonuçlarının ilanından kısa bir süre sonra yayımlandığı görülüyor.
Sonuç açıklama tarihini takip eden 1 ila 2 haftalık zaman dilimi içerisinde verilerin sisteme yüklenmesi bekleniyor.
Genel KPSS sıralamaları, tüm lisans mezunlarının dahil olduğu genel bir başarı listesidir. Ancak merkezi atamalarda belirleyici olan temel unsur branş sıralamasıdır.
Branş sıralaması, adayın sadece kendi eğitim alanındaki (Örneğin İnşaat Mühendisliği, İktisat vb.) rakipleri arasındaki konumunu net bir şekilde ortaya koyar. Bu bilgi, kontenjan dağılımları açıklandığında adayların ne kadar şansı olduğunu daha gerçekçi bir şekilde analiz etmesine imkan tanır.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/aP8SJ3S4TV https://t.co/IZ0BGzSYGk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 4, 2026