2026 KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS lisans branş sıralaması sorgulanıyor!

BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ VE TERCİHLERİ NASIL ETKİLER?

Genel KPSS sıralamaları, tüm lisans mezunlarının dahil olduğu genel bir başarı listesidir. Ancak merkezi atamalarda belirleyici olan temel unsur branş sıralamasıdır.

Branş sıralaması, adayın sadece kendi eğitim alanındaki (Örneğin İnşaat Mühendisliği, İktisat vb.) rakipleri arasındaki konumunu net bir şekilde ortaya koyar. Bu bilgi, kontenjan dağılımları açıklandığında adayların ne kadar şansı olduğunu daha gerçekçi bir şekilde analiz etmesine imkan tanır.