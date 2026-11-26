ÖSYM tarafından 19 Kasım'da açıklanan KPSS Ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte adayların P94 puanları belli oldu. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunları, şimdi de kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını öğrenmeye hazırlanıyor. Branş bazında sıralamaların erişime açılmasıyla adaylar, konumlarını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.
19 Kasım'da sınav sonuçlarını öğrenen lise mezunları için branş sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarını 4 Kasım'da, ön lisans sıralamalarını ise 12 Kasım'da adayların erişimine açmıştı. Ortaöğretim düzeyindeki sıralamaların da değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtılması bekleniyor.
ÖSYM'nin branş bazında sıralama duyurusunu yayımlamasının ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak ilgili sınava ait branş sıralaması ekranı görüntülenebilecek.
Sıralama bilgileri ÖSYM'nin resmi duyurusuyla birlikte erişime açılması bekleniyor.
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Branş bazında sıralama, KPSS'ye katılan adayların kendi öğrenim alanlarından sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını görmelerini sağlayan bilgilendirme hizmetidir. Bu sayede adaylar kendi konumlarını görebiliyorlar.
ÖSYM tarafından hazırlanan sıralamalar, adayların sınav sonuçlarına ve sistemde kayıtlı eğitim bilgilerine dayanıyor. Böylece genel başarı durumundan farklı olarak öğrenim alanı özelinde karşılaştırma yapılabiliyor.
Ortaöğretim mezunlarının kamu personeli alımlarında kullandığı KPSSP94 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin sonuçlarına göre hesaplanıyor. Branş sıralamasında ise adayın bu puan türündeki başarı durumu, ilgili öğrenim alanından sınava katılan diğer adayların sonuçlarıyla karşılaştırılıyor.
Bu nedenle aynı KPSSP94 puanına sahip adayların farklı eğitim alanlarındaki sıralamaları birbirinden farklı. Sıralamaların oluşturulmasında adayların ÖSYM sistemindeki güncel eğitim alanı bilgileri de dikkate alınıyor.