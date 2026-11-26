KPSS P94 PUANIYLA BRANŞ SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim mezunlarının kamu personeli alımlarında kullandığı KPSSP94 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin sonuçlarına göre hesaplanıyor. Branş sıralamasında ise adayın bu puan türündeki başarı durumu, ilgili öğrenim alanından sınava katılan diğer adayların sonuçlarıyla karşılaştırılıyor.

Bu nedenle aynı KPSSP94 puanına sahip adayların farklı eğitim alanlarındaki sıralamaları birbirinden farklı. Sıralamaların oluşturulmasında adayların ÖSYM sistemindeki güncel eğitim alanı bilgileri de dikkate alınıyor.