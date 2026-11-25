KPSS'den aldığı puanla memur olmayı planlayan adaylar, şimdi kendilerine uygun kadroları seçmeye hazırlanıyor. Aralık ayında başlayacak tercih dönemi öncesinde hangi kurumların personel alacağı ve kaç kişilik kontenjan ayrılacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih işlemlerini 24 Aralık Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek.
Tercih süresinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları kendi eğitim düzeylerine ayrılan kadrolar için tercih yapabilecek. Adayların geçerli KPSS puanına sahip olması ve başvurmak istedikleri pozisyonun mezuniyet ile diğer nitelik şartlarını karşılaması gerekiyor.
Eğitim düzeylerine göre kullanılan KPSS puan türleri şöyle:
Lisans mezunları: KPSS P3
Ön lisans mezunları: KPSS P93
Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSS P94
KPSS merkezi atama tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih dönemi başladığında T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.
Tercih sayısı, işlem saatleri ve varsa ödeme koşullarına ilişkin kesin bilgiler 2026/2 kılavuzunda açıklanacak.
Kadro tablolarında yer alan nitelik kodları, ilgili pozisyona başvuracak adaylarda aranan mezuniyet ve diğer koşulları gösteriyor.
Önceki merkezi yerleştirmelerde kullanılan genel mezuniyet kodlarından bazıları şöyle:
2001: Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
3001: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
4001: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.