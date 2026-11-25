KPSS MERKEZİ ATAMADA NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Kadro tablolarında yer alan nitelik kodları, ilgili pozisyona başvuracak adaylarda aranan mezuniyet ve diğer koşulları gösteriyor.

Önceki merkezi yerleştirmelerde kullanılan genel mezuniyet kodlarından bazıları şöyle:

2001: Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

3001: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

4001: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.