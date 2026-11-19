KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla lise mezunu adayların KPSS P94 puanları belli oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, şimdi aynı eğitim alanından sınava katılanlar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Sınav sonuçları 19 Kasım'da erişime açılırken adayların kendi eğitim alanlarındaki başarı sıralamalarını gösteren liste için ayrı bir duyuru yapılması bekleniyor.
ÖSYM'nin sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtmasının ardından adaylar, KPSS P94 puanlarına göre kendi alanlarında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenebilecek.
Branş bazında sıralamalar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine ait sıralama bilgilerine ulaşabilecek.
Sıralamalar erişime açıldığında ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" bölümünden puan türü ve eğitim alanı seçilerek sorgulama yapılabilecek.
ÖSYM'nin sunduğu branş bazında sıralama hizmetinde adaylar, öncelikle sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçiyor. Ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretleyerek "Hesapla" butonuyla kendi sıralamalarını görüntüleyebiliyor.
Sıralama oluşturulurken ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri esas alınıyor. e-Okul kayıtlarında yer alan öğrenim alanı bilgileri, adayların hangi grupta değerlendirileceğinin belirlenmesinde kullanılıyor.
KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adayların sınav başarısına göre hesaplanan puan türüdür. Branş bazında sıralama ise adayların seçilen eğitim alanındaki diğer adaylarla karşılaştırıldığında kaçıncı sırada bulunduğunu gösterir.
Bu nedenle aynı KPSS puanına sahip adayların farklı eğitim alanlarında görüntülediği sıralamalar değişebilir. Sıralama ekranında kullanılan alan bilgileri de ÖSYM'nin sisteminde kayıtlı eğitim verileri üzerinden belirlenir.
ÖSYM'nin teknik açıklamasına göre branş bazında sıralamalar hazırlanırken sistemde aktif bulunan eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Aktif eğitim kaydı bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri esas alınabiliyor.
Sıralama hesaplamasına, seçilen eğitim alanında hem mezun hem de öğrenimine devam eden adaylar dahil edilebiliyor. Bu nedenle ekranda görülen sıra, yalnızca mezun adaylar arasında yapılan bir karşılaştırma anlamına gelmiyor.