KPSS BRANŞ SIRALAMASINA KİMLER DAHİL EDİLİYOR?

ÖSYM'nin teknik açıklamasına göre branş bazında sıralamalar hazırlanırken sistemde aktif bulunan eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Aktif eğitim kaydı bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri esas alınabiliyor.

Sıralama hesaplamasına, seçilen eğitim alanında hem mezun hem de öğrenimine devam eden adaylar dahil edilebiliyor. Bu nedenle ekranda görülen sıra, yalnızca mezun adaylar arasında yapılan bir karşılaştırma anlamına gelmiyor.