2026 Venüs Retrosu ne zaman bitiyor? İşte aşk ve para haritasını değiştirecek bitiş tarihi

3 Ekim'de Akrep burcundaki seyriyle başlayan ve 25 Ekim'den itibaren Terazi burcunda yolculuğuna devam eden gökyüzünün estetik ve değer gezegeni, tam 42 gün sürecek gerileme dönemini tamamlamak üzere. 2026 yılının en kapsamlı astrolojik olaylarından biri olan bu kozmik süreç, ilişkilerdeki krizlerin çözülmesi ve tıkanan finansal akışların açılması adına kasım ortası itibarıyla yeni bir sayfa açıyor.
Gökbilimsel hesaplamalara ve astrolojik takvime göre 2026 Venüs retrosu, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.28'de resmen tamamlanıyor. Akrep burcunun 8. derecesinde başlayan gerileme harekete, Terazi burcunun 22. derecesinde duraklayıp düzelerek son buluyor.
Bu yılki Venüs gerilemesini özel kılan en önemli detay, sürecin iki farklı burçta iki ayrı aşama halinde yaşanmasıdır:
3 Ekim - 25 Ekim: Akrep burcundaki ilk periyotta daha krizli, kıskançlık, güven, şüphe ve tutku odaklı konular gündemi meşgul etti.
25 Ekim - 14 Kasım: Terazi burcuna geçişle birlikte odak noktası adalet, ikili ilişkilerde denge, estetik kaygılar ve ortaklıklardaki eşitlik konularına kaydı.
Bu çift yönlü geçiş, özellikle Akrep, Terazi, Boğa ve Koç burçları ile yükseleni bu burçlarda olan bireylerin hayatında köklü dönüşümleri beraberinde getirdi.
Bir gezegenin retro hareketini bitirmesi, etkilerinin bir anda bıçak gibi kesildiği anlamına gelmez. Astrolojide "gölge dönem" (shadow phase) olarak adlandırılan uyum sağlama evresi, Venüs'ün gerilemeye başladığı dereceyi yeniden katetmesiyle tamamlanır.
Gölge Bitiş Tarihi: 15 Aralık 2026