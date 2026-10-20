2026 Venüs Retrosu ne zaman bitiyor? İşte aşk ve para haritasını değiştirecek bitiş tarihi

AKREP'TEN TERAZİ'YE: 42 GÜNLÜK RETRONUN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ SEYRİ

Bu yılki Venüs gerilemesini özel kılan en önemli detay, sürecin iki farklı burçta iki ayrı aşama halinde yaşanmasıdır:

3 Ekim - 25 Ekim: Akrep burcundaki ilk periyotta daha krizli, kıskançlık, güven, şüphe ve tutku odaklı konular gündemi meşgul etti.

25 Ekim - 14 Kasım: Terazi burcuna geçişle birlikte odak noktası adalet, ikili ilişkilerde denge, estetik kaygılar ve ortaklıklardaki eşitlik konularına kaydı.

Bu çift yönlü geçiş, özellikle Akrep, Terazi, Boğa ve Koç burçları ile yükseleni bu burçlarda olan bireylerin hayatında köklü dönüşümleri beraberinde getirdi.