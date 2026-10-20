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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:34

Ekim dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Gökyüzünde Avcı Dolunayı zamanı!

Ekim ayının son günleri yaklaşırken gökyüzü tutkunları için yeni bir doğa olayı kapıda. Avcı Dolunayı olarak adlandırılan Ekim dolunayı, Ay'ın parlak görünümüyle sonbahar gecelerine farklı bir manzara katacak. Peki, Ekim dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, Avcı Dolunayı tarihi...

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Ekim dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde Avcı Dolunayı zamanı!
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Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte Ay'ın evreleri arasında en çok ilgi gören dolunay için takvimde yeni bir tarih yaklaşıyor. Geleneksel adını geçmişteki avcılık döneminden alan Avcı Dolunayı'nın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği ve hangi saatlerde görülebileceği gökyüzü tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Sonbaharın son ayına yaklaşılırken ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Geçmişten günümüze Avcı Dolunayı adıyla anılan bu doğa olayı, Ay'ın Dünya'dan görülen yüzünün bütünüyle aydınlandığı evreye ulaşmasıyla gerçekleşecek. Ekim dolunayı, 26 Ekim Pazartesi günü aydınlanma evresine ulaşacak.

Gökyüzünü izlemek isteyenler için yalnızca belirli bir saatle sınırlı olmayan bir gözlem fırsatı oluşacak.

AVCI DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ekim ayının son dolunay manzarasını izlemek isteyenler için hava koşulları yakından takip edliliyor. Avcı Dolunayı, 26 Ekim Pazartesi akşamı Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıplak gözle görülmesi bekleniyor. Bulutsuz bir gökyüzünde Ay'ın doğu ufkundan yükselişi ve gece boyunca ilerleyişi takip edilebilecek.

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AVCI DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Ekim ayında gerçekleşen dolunayın Avcı Dolunayı olarak adlandırılması, Kuzey Yarımküre'deki eski mevsim geleneklerine dayanıyor. Sonbaharda hasat döneminin tamamlanmasının ardından kış hazırlıklarına başlayan topluluklar, dolunayın sağladığı doğal aydınlıktan yararlanarak avlanma faaliyetlerini sürdürebiliyordu.

Zamanla bu dönemde görülen dolunay, Avcı Dolunayı adıyla tanınmaya başladı. Ancak söz konusu isim, Ay'ın farklı bir renge büründüğü veya diğer dolunaylardan daha büyük göründüğü anlamına gelmiyor.

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EKİM DOLUNAYI NASIL İZLENİR?

Ay'ın bütün yüzünü parlak biçimde gösterdiği dolunay evresi için teleskop ya da özel bir gözlem ekipmanı kullanmak gerekmiyor. Özellikle gün batımını takip eden saatlerde doğu ufkuna yönelmek, Avcı Dolunayı'nın yükselişini izlemek isteyenler için uygun bir seçenek olacak.

Şehir ışıklarından uzak ve görüş alanı açık bölgelerde gökyüzü daha rahat incelenebilecek. Dolunayın ardından gökyüzünde bir başka dikkat çekici yakınlaşma da yaşanacak. 27 Ekim akşamı Ay ile Ülker (Pleiades) yıldız kümesi birbirine yakın konumda görülecek. Böylece gökyüzü gözlemcileri, dolunayın hemen sonrasındaki gece de farklı bir manzarayı izleme fırsatı bulacak.

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Ekim dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Gökyüzünde Avcı Dolunayı zamanı!
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