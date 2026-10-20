Ekim dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde Avcı Dolunayı zamanı!

EKİM DOLUNAYI NASIL İZLENİR?

Ay'ın bütün yüzünü parlak biçimde gösterdiği dolunay evresi için teleskop ya da özel bir gözlem ekipmanı kullanmak gerekmiyor. Özellikle gün batımını takip eden saatlerde doğu ufkuna yönelmek, Avcı Dolunayı'nın yükselişini izlemek isteyenler için uygun bir seçenek olacak.

Şehir ışıklarından uzak ve görüş alanı açık bölgelerde gökyüzü daha rahat incelenebilecek. Dolunayın ardından gökyüzünde bir başka dikkat çekici yakınlaşma da yaşanacak. 27 Ekim akşamı Ay ile Ülker (Pleiades) yıldız kümesi birbirine yakın konumda görülecek. Böylece gökyüzü gözlemcileri, dolunayın hemen sonrasındaki gece de farklı bir manzarayı izleme fırsatı bulacak.