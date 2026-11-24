Savunma sanayisine yapılan stratejik yatırımlar, modern savaş uçağı filoları, askeri helikopterler ve insansız hava araçları (İHA/SİHA), 2026 yılında gökyüzündeki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Küresel havacılık kapasitesini mercek altına alan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 sıralamasının açıklanmasıyla birlikte gözler, son yıllarda yerli ve milli projeleriyle öne çıkan Türkiye'ye çevrildi. ABD, Rusya ve Çin gibi devlerin zirve mücadelesi verdiği listede Türkiye'nin kaçıncı basamakta yer aldığı ve rakiplerine karşı konumu netleşti. İşte ülkelerin hava gücü envanterine göre belirlenen 2026 yılı güncel sıralaması...