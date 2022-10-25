Haberler Yaşam Haberleri 22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 17:07 Son Güncelleme: 25.10.2022 17:07

22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Yolculuk esnasında araç plaka kodlarına dikkat eder ve hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Alfabetik sırayla belirnen kodlara göre; 22 plaka kodu nerenin? 22 plaka kodu neresi, hangi şehir plakası? İşte 22 plaka kodu ve detayları...

22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 22 plaka kodudur. Peki; 22 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 22 plaka neresi, hangi ile ait?

22 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 22 plaka Edirne iline aittir. Bilgi olması açısından; 21 plaka kodu Diyarbakır, 23 plaka kodu ise Elazığ iline aittir.

22 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

22 plaka Edirne şehrine ait plaka kodudur.

EDİRNE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Edirne ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 22 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 22 plaka Edirne ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

22 AC→AZ Merkez

22 DA→DZ Merkez

22 EA→EZ Merkez

22 FA→FZ Keşan

22 HA→HZ Merkez

22 KA→KZ Havsa

22 LA→LZ Uzunköprü

22 M Merkez

22 M Keşan

22 M Merkez

22 M Keşan

22 M Merkez

22 M İpsala

22 MA Merkez

22 MA Keşan

22 MA Merkez

22 MA İpsala

22 NA→NZ Merkez

22 PA→PZ İpsala

22 RA→RZ Keşan

22 S İpsala

22 S Keşan

22 S Merkez

22 T Merkez

22 T Keşan

22 T Uzunköprü

22 T Havsa

22 T 22 T

22 T Merkez

22 T Uzunköprü

22 T İpsala

22 UA→UZ Uzunköprü

21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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