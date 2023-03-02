248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...

Depremde yıkılan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki apartmanın enkazından 248'inci saatte çıkarttıkları 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, taburcu edildi. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez tedavi gördüğü hastaneden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"PSİKOLOG OLMAK İSTİYORUM"
Eğitimi ile ilgili soruya yanıt veren Aleyna Ölmez; "Şuan 11. Sınıftayım hayalim psikolog olmak" diye cevap verdi.
Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu | Video
"11 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDİM"
Enkazın altında 248. saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı. Aleyna; "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Etraf çok karanlıktı. Ben depreme kendi odamda yakalandım." dedi. Açlık çektiği zamanlarda uyuduğunu dile getiren Aleyna genel olarak hiçbir şey hatırlamadığı dile getirdi.
ANKARA'DA KALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Bundan sonraki süreçte hayatına teyzesi Güler Duman ile devam edeceğini açıklayan Aleyna; "Ankara'da kalmayı düşünüyoruz şuanlık ama kesin değil, fizik tedavi sürecim boyunca burada bulunacağız" dedi
"ALEYNA'NIN İLK SÖZÜ 'KARDEŞİM NEREDE?' OLDU"
Gündelik hayatında inşaat işçisi olarak çalışan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından Dilovası Belediyesi ile gönüllü olarak deprem bölgesine giden Seyithan Aras, "Aleyna çıkarılmadan 2 gün önce ısı termalle bir umut alındı. 5 metre ileride 9 kişi olduğu ve içerisinde sadece 1 tanesinde ısı vardı. Ufak bir olasılık ama bana bir umut oldu. Ufakta bir olasılık olsa Allah'tan umut kesilmez dedim. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri geldi ve 01.00'a kadar çalıştılar. Onlar çekilince Brezilyalılar geldi ve onlar da 03.00'a kadar çalıştılar ve bir şey yok dediler. Orası 4 dairelik bir alandı ve biz yüzde 60'lık bölümünde çalışıyorduk. Biz ve madenci arkadaşlarımız ertesi gün oraya yöneldik. İki tane makine oraya koydum. Canlı hissi aldığımız için yavaş yavaş çalışıyorduk. O gece baya bir yol aldık ve ertesi gün öğle saatlerinde bir tane bayanın cansız bedenini ailesine teslim ettik. 'Burada biri var' diye bağırmalar geldi. Baktık ki Aleyna ve onun ilk sözü 'kardeşim nerede?' oldu. Ona zaten üzüldük, Aleyna'nın çıkmasına sevindik. Değişik duygular içerisindeydik" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.