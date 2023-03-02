248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...





"ALEYNA'NIN İLK SÖZÜ 'KARDEŞİM NEREDE?' OLDU"

Gündelik hayatında inşaat işçisi olarak çalışan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından Dilovası Belediyesi ile gönüllü olarak deprem bölgesine giden Seyithan Aras, "Aleyna çıkarılmadan 2 gün önce ısı termalle bir umut alındı. 5 metre ileride 9 kişi olduğu ve içerisinde sadece 1 tanesinde ısı vardı. Ufak bir olasılık ama bana bir umut oldu. Ufakta bir olasılık olsa Allah'tan umut kesilmez dedim. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri geldi ve 01.00'a kadar çalıştılar. Onlar çekilince Brezilyalılar geldi ve onlar da 03.00'a kadar çalıştılar ve bir şey yok dediler. Orası 4 dairelik bir alandı ve biz yüzde 60'lık bölümünde çalışıyorduk. Biz ve madenci arkadaşlarımız ertesi gün oraya yöneldik. İki tane makine oraya koydum. Canlı hissi aldığımız için yavaş yavaş çalışıyorduk. O gece baya bir yol aldık ve ertesi gün öğle saatlerinde bir tane bayanın cansız bedenini ailesine teslim ettik. 'Burada biri var' diye bağırmalar geldi. Baktık ki Aleyna ve onun ilk sözü 'kardeşim nerede?' oldu. Ona zaten üzüldük, Aleyna'nın çıkmasına sevindik. Değişik duygular içerisindeydik" ifadelerini kullandı.