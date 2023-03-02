Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu | Video

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve7.6’lık yıkıcı depremin üzerinden 248 saat sonra bulunduğu binadan sağ olarak çıkartılan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 11 gün boyunca enkaz altında yaşadığı dehşeti anlatan Aleyna; “11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Etraf çok karanlıktı. Açlık çektiğim zamanlarda hep uyudum" dedi.