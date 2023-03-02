Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu | Video
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve7.6’lık yıkıcı depremin üzerinden 248 saat sonra bulunduğu binadan sağ olarak çıkartılan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 11 gün boyunca enkaz altında yaşadığı dehşeti anlatan Aleyna; “11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Etraf çok karanlıktı. Açlık çektiğim zamanlarda hep uyudum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı | Video 02.03.2023 | 15:20
01:57
Depremlerde Malatya'da dev yarıklar oluştu | Video 02.03.2023 | 15:02
03:07
Güpegündüz maskeli silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video 02.03.2023 | 14:43
05:01
Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu | Video 02.03.2023 | 14:51
02:22
7.7'lik deprem anı, Diyarbakır'da güvenlik kamerasında | Video 02.03.2023 | 14:09
06:08
01:18
00:34
01:57
04:26
Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı | Video 02.03.2023 | 12:27
02:07
02:07
Kürtaj iddiasıyla öldürülen Irmak'ın hamile olmadığı ortaya çıktı | Video 02.03.2023 | 12:19
13:58
00:22
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama | Video 02.03.2023 | 11:16
08:13
Fay yardı geçti! Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi | Video 02.03.2023 | 10:39
04:22
05:13
05:28
00:25
04:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 02.03.2023 | 10:20