Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 10:38 Adana’da elinde telefonuyla yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Mayıs günü Seyhan İlçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda A. (52) elinde telefonu yolda yürüdüğü sırada, İsa A. (20) arkasından yaklaştı. İsa A., kadının elinden telefonu kapkaç yöntemiyle alarak kaçmaya başladı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Kadının ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin İsa A. olduğunu tespit edildi.Hırsızlık Büro Amirliği bağlı polisler Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda söz konusu şüpheliyi yakaladı.Öte yandan, polisler telefonu satan alan kişiden tekrardan alarak sahibine teslim etti.Emniyetteki sorgusunda İsa A., "Yürürken gördüm, arkasından yaklaşıp alıp kaçtım. Telefonu daha sonra tanımadığım birine sattım" dediği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.