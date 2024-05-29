Video Yaşam Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video
Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video

Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video

29.05.2024 | 11:49

Şişli’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınların da araya girmesiyle sokakta adeta meydan kavgası çıktı. Saç saça kavgada kadınların yerlerde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı. Saça saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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