Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video
Şişli’de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınların da araya girmesiyle sokakta adeta meydan kavgası çıktı. Saç saça kavgada kadınların yerlerde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.
SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı. Saça saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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