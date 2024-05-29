Video Yaşam Ordu’da freni boşalan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu! O anlar kamerada | Video
Ordu’da freni boşalan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu! O anlar kamerada | Video

Ordu’da freni boşalan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu! O anlar kamerada | Video

29.05.2024 | 09:17

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki hafif ticari araç freni boşalarak geri geri gidip, 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu.

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Olay, ilçenin Avdullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettiği hafif ticari araç bir süre sonra yokuş aşağı geri geri hareket ederek 5 katlı bir binanın bahçesine uçtu.

Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında aracın geri geldiğini gören bir sürücü ise aracıyla hızla geriye doğru kaçarak, olabilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu.

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