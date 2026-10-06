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Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:42

29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2026 yılı Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi açıklandı!

2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi, Ekim ayının gelişi ile araştırılmaya başlandı. Özellikle "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak?" soruları bu süreçte ön plana çıktı. İşte her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanması planlanan bu özel günün 2026 yılı detayları...

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29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2026 yılı Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi açıklandı!
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2026 Ekim ayının ilerleyen günleriyle birlikte yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı heyecanı yeşermeye başladı. Böylece bu özel gün için çalışanlar ve öğrenciler tatil durumunu da merakla araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan yasal düzenlemeye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi ve kurumların çalışma durumu ön plana çıktı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de kamu kurumları, okullar ve bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek; saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil sürecine başlayacaktır.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle ulusal bayram statüsündedir ve tam gün resmi tatil olarak uygulanmaktadır. 2026 yılında Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı günde valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, adliyeler, borsa ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacaktır.

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Böylece 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tarihlerinde kapalı olacak kurumlar için vatandaşların önceden hazırlıklarını tamamlaması büyük önem taşımaktadır.

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OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslere 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edilecektir. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere öğrenciler toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacaktır.

Okullar ve kurumlar 30 Ekim Cuma günü normal eğitim öğretime devam edecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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