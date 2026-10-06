29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2026 yılı Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi açıklandı!

2026 Ekim ayının ilerleyen günleriyle birlikte yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı heyecanı yeşermeye başladı. Böylece bu özel gün için çalışanlar ve öğrenciler tatil durumunu da merakla araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan yasal düzenlemeye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi ve kurumların çalışma durumu ön plana çıktı.