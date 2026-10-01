Memurlara ödeme Resmi Gazete’de! Yurt dışı aylıklara bir ülke daha eklendi

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara yapılacak ödemelere ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İZLANDA YURT DIŞI AYLIKLARI LİSTESİNE EKLENDİ
Yeni düzenlemeyle yurt dışı aylıklarına esas ülke gruplarına İzlanda da dahil edildi.
Böylece sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara ödenecek aylıkların belirlenmesinde esas alınan ülkeler arasında İzlanda da yer aldı.
YER DEĞİŞTİRME GİDERİNE REYKJAVİK DE DAHİL EDİLDİ
Öte yandan Harcırah Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, yurt dışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında kullanılan cetvellerde de değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile hesaplama yapılan şehirlere İzlanda'nın başkenti Reykjavik de eklendi.