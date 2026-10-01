Memurlara ödeme Resmi Gazete’de! Yurt dışı aylıklara bir ülke daha eklendi

YER DEĞİŞTİRME GİDERİNE REYKJAVİK DE DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Harcırah Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, yurt dışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında kullanılan cetvellerde de değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile hesaplama yapılan şehirlere İzlanda'nın başkenti Reykjavik de eklendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör