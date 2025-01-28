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Giriş Tarihi: 28.1.2025 17:52

3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp sırra kadem bastı!

İzmir'de meydana gelen olayda bir kadın doğumdan sonra çocuğunu Muğla Milas’taki arkadaşına bıraktı. Annesinin gelmemesi üzerine durumu bildiren aile bebeği ekiplere teslim ederken, bebeğin babasının tespit edilmesi ve haber alınamayan anneye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

DHA
3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp sırra kadem bastı!

Öykü Y., 6 Ekim 2024 tarihinde İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra Öykü Y., çocuğunu Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan arkadaşına bıraktı. Arkadaşı, uzun süre bebeğini almaya gelmeyen Öykü Y.'ye ulaşamadı.

Bunun üzerine arkadaşı durumu Öykü Y.'nin Bodrum'da yaşayan babası Tevfik Fikret Y.'ye (67) bildirdi. İddiaya göre, Tevfik Fikret Y., bebeğe bakabilecek durumunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Öykü Y.'nin arkadaşı, dün saat 22.00 sıralarında, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 3 aylık bebeği Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu anlaşıldı. Nüfus kaydı olmayan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bebeğin babasının tespit edilmesi ve annesine ulaşılması için çalışma başlattı.

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3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp sırra kadem bastı!
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