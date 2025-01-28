3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp sırra kadem bastı!

Kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu anlaşıldı. Nüfus kaydı olmayan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bebeğin babasının tespit edilmesi ve annesine ulaşılması için çalışma başlattı.