3 bin lira için arkadaşını öldürdü

4 Mart'ta Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen cinayetin sırrı çözüldü. Alpay Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Bozkurt ambulansla hastaneye götürüldü. Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Bozkurt'un son olarak arkadaşı Hüsamettin Sert'in taksisine bindiğini belirledi. Soruşturmada, Bozkurt'un arkadaşı Hüsamettin Sert'e 3 bin lira borcu olduğu, ödemediği için de aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine plakasından tespit edilen taksi, 19 Mayıs Mahallesi'nde park halde bulundu. Polis, araçtaki cinayet şüphelisi Hüsamettin Sert'i, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla gözaltına aldı.