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Giriş Tarihi: 3.10.2026 21:40

3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

3 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Haftanın son çekilişinde 700 milyon TL’yi aşan rekor devirli büyük ikramiye şanslı sahibini aradı. Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı üzerinden şanslı numaralarınızı kontrol edebilirsiniz. İşte kazandıran bilet numaraları ve ikramiye detayları.

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3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle saat 21.30'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazanan şanslı kombinasyon doğrudan sisteme işlendi. Katılımcılar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı başında yerlerini aldı.

3 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen şans oyununda 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı çekilişi resmi olarak tamamlandı. Noter denetiminde canlı yayında belirlenen kürelerdeki 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları MP TV canlı yayınında izleyicilerle paylaşıldı.

İşte, şanslı numaralar:

1 - 7 - 18 - 25 - 40 - 64

Joker: 20

SüperStar: 66

İşte, Milli Piyango sorgulama ekranı:

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MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Haftalardır devrederek devasa bir havuz oluşturan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaraları ve biletinizi aşağıdaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz:

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPERSTAR NEDİR VE İKRAMİYEYİ NASIL KATLAR?

Şanslı kombinasyonu tutturan oyuncuların kazanç oranını katlayan SüperStar özelliği, 3 Ekim çekilişinde de yoğun ilgi gördü. Oynanan kolonların yanına eklenen SüperStar numarası, bilinen dereceye göre ikramiyeyi kat kat artırıyor veya 6 bilinemese dahi ekstra ikramiye kazanma şansı sunuyor.

Çekilişte kazandıran SüperStar numarasının kuponunuzla eşleşip eşleşmediğini kontrol ederek ikramiye tutarlarıyla değerlendirebilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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