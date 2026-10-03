3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

SÜPERSTAR NEDİR VE İKRAMİYEYİ NASIL KATLAR?

Şanslı kombinasyonu tutturan oyuncuların kazanç oranını katlayan SüperStar özelliği, 3 Ekim çekilişinde de yoğun ilgi gördü. Oynanan kolonların yanına eklenen SüperStar numarası, bilinen dereceye göre ikramiyeyi kat kat artırıyor veya 6 bilinemese dahi ekstra ikramiye kazanma şansı sunuyor.