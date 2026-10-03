3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle saat 21.30'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazanan şanslı kombinasyon doğrudan sisteme işlendi. Katılımcılar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı başında yerlerini aldı.
Haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen şans oyununda 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı çekilişi resmi olarak tamamlandı. Noter denetiminde canlı yayında belirlenen kürelerdeki 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları MP TV canlı yayınında izleyicilerle paylaşıldı.
İşte, şanslı numaralar:
Haftalardır devrederek devasa bir havuz oluşturan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaraları ve biletinizi aşağıdaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz:
Şanslı kombinasyonu tutturan oyuncuların kazanç oranını katlayan SüperStar özelliği, 3 Ekim çekilişinde de yoğun ilgi gördü. Oynanan kolonların yanına eklenen SüperStar numarası, bilinen dereceye göre ikramiyeyi kat kat artırıyor veya 6 bilinemese dahi ekstra ikramiye kazanma şansı sunuyor.