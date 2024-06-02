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Giriş Tarihi: 3.6.2024

35 dereceleri göreceğiz

35 dereceleri göreceğiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunu göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı ifade ediliyor.
İstanbul'da ise bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 33 derece olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl başlayan El Nino sıcaklılarının ise yavaş yavaş etkisini kaybederken sıcaklıkların La Nina etkisiyle düşeceği öngörülüyor.
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35 dereceleri göreceğiz
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