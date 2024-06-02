35 dereceleri göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunu göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.İl merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı ifade ediliyor.İstanbul'da ise bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 33 derece olması bekleniyor.Geçtiğimiz yıl başlayan El Nino sıcaklılarının ise yavaş yavaş etkisini kaybederken sıcaklıkların La Nina etkisiyle düşeceği öngörülüyor.