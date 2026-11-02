39 yaşındaki kayıp Alman kadından haber var! Meğer düşüp başını vurmuş, hastaneye kaldırılmış

Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Alisa Nikolova-Merx'in terminal içerisinde ortadan kaybolması Alman makamlarını alarma geçirdi. İnsan sirkülasyonunun en yoğun olduğu küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda kaybolan kadın ülkesinde gündem oldu. Alman basınına yansıyan detaylarda, dünyanın en büyük tek çatı terminaline sahip olan İstanbul Havalimanı'ndaki arama çalışmaları samalıkta iğne aramaya benzetildi. Günlük yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yapan terminaldeki güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde kadının eşkaline net olarak ulaşılamazken, emniyet yetkilileri Alisa'nın "yardıma muhtaç bir durumda" olabileceğinden endişe ediyor. Kaybolduğu sırada üzerinde hangi kıyafetlerin olduğuna dair ellerinde henüz bir emare bulunmadığı ifade edildi.

ALMAN POLİSİ HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Hessen Kriminal Polis Teşkilatı (Kripo), 39 yaşındaki kadının fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşarak görenlerin ya da bilgi sahibi olanların Hanau Kriminal Polisi'ne başvurması çağrısında bulundu. Yaklaşık 1,75 boyunda, ince yapılı ve sarı saçlı olduğu belirtilen Alisa Nikolova-Merx'i bulmak için uluslararası düzeyde yürütülen soruşturma sürerken haber İstanbul polisinden geldi.

DÜŞÜP BAŞINI ÇARPINCA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞ

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 39 yaşındaki Alman kadının havalimanından taksi ile Fatih'e gelip bir otele yerleştiği otelde bir süre kaldığı öğrenildi. Kadının kendi halinde alkol alıp gezindiği sırada düşüp başını çarptığı ve ağır yaralandığı tespit edildi. Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırıldığı öğrenilen Alman kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör