3’er bin Euro’ya Avrupa’ya götüreceklerdi.. Suçüstü yakalandılar

173 düzensiz kaçak göçmen hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı. Suçta kullanılan üç adet minibüse ise el konuldu. Ayrıca adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 40 uyku tulumu, dört şişme bot, dört bot küreği, dört bot pompası, iki çadır, beş cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, 17 mermi, sekiz bin 710 lira nakit para ile birlikte çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi.