"BEN ÇOCUĞUMU NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM"

Derya Çelik'in annesi Zeliha Levent de kızını büyük emeklerle büyütüp okuttuğunu belirterek, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve sanık tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Kızının yaşadığı sıkıntılara rağmen çocuğu babasız büyümesin diye evliliğini sürdürmeye çalıştığını ifade eden anne, "Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm, okuttum. Mürüvvetini görmek istiyordum. 24 yıl ne demek. Bir çocuğumun kanı 24 yıl mı, ben ağırlaştırılmış müebbet, hiç çıkmamak suretiyle ceza verilmesini istiyorum. Benim çocuğumun hakkı bu muydu" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör