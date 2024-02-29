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Giriş Tarihi: 1.3.2024

4 yılda bir gelen ‘Evet’ istenmedi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
4 yılda bir gelen ‘Evet’ istenmedi
Dünyaevine girmek isteyen çiftler; "Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlere rağbet gösterirken, 4 yılda bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat'a pek ilgi göstermedi. Nikâh başvurularının düşüş yaşandığı bu günde salonlarda sessizlik hâkim oldu.



İstanbul: İstanbul'un 12 ilçesinde evlendirme dairesi boş kalırken, 27 ilçedeyse 168 çift nikâh masasına oturdu.
Gaziantep: Günde 70-80 çift nikâh kıydırırken, 29 Şubat'ta 48 çiftin nikâhı kıyıldı.
Şanlıurfa: Şehrin en kalabalık ilçelerinde, nikâh tarihlerinde alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.
Erzurum: Erzurum'da söz konusu tarihte dünyaevine girmek için 12 çift 'Evet' dedi.
Antalya: Serik'te bir çiftin nikâh için randevu aldığı ancak bu tarihin 4 yılda bir geldiğini fark ettikleri için iptal ettikleri öğrenildi. Ayşe Nur ERDOĞDU--
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4 yılda bir gelen ‘Evet’ istenmedi
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