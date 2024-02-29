4 yılda bir gelen ‘Evet’ istenmedi

Dünyaevine girmek isteyen çiftler; "Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlere rağbet gösterirken, 4 yılda bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat'a pek ilgi göstermedi. Nikâh başvurularının düşüş yaşandığı bu günde salonlarda sessizlik hâkim oldu.İstanbul'un 12 ilçesinde evlendirme dairesi boş kalırken, 27 ilçedeyse 168 çift nikâh masasına oturdu.Günde 70-80 çift nikâh kıydırırken, 29 Şubat'ta 48 çiftin nikâhı kıyıldı.Şehrin en kalabalık ilçelerinde, nikâh tarihlerinde alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.Erzurum'da söz konusu tarihte dünyaevine girmek için 12 çift 'Evet' dedi.Serik'te bir çiftin nikâh için randevu aldığı ancak bu tarihin 4 yılda bir geldiğini fark ettikleri için iptal ettikleri öğrenildi.