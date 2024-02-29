4 yılda bir gelen ‘Evet’ istenmedi

Dünyaevine girmek isteyen çiftler; "Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlere rağbet gösterirken, 4 yılda bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat'a pek ilgi göstermedi. Nikâh başvurularının düşüş yaşandığı bu günde salonlarda sessizlik hâkim oldu.
İstanbul:
İstanbul'un 12 ilçesinde evlendirme dairesi boş kalırken, 27 ilçedeyse 168 çift nikâh masasına oturdu.
Gaziantep:
Günde 70-80 çift nikâh kıydırırken, 29 Şubat'ta 48 çiftin nikâhı kıyıldı.
Şanlıurfa:
Şehrin en kalabalık ilçelerinde, nikâh tarihlerinde alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.
Erzurum:
Erzurum'da söz konusu tarihte dünyaevine girmek için 12 çift 'Evet' dedi.
Antalya:
Serik'te bir çiftin nikâh için randevu aldığı ancak bu tarihin 4 yılda bir geldiğini fark ettikleri için iptal ettikleri öğrenildi. Ayşe Nur ERDOĞDU--