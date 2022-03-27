Rize’de korkunç cinayet: 5 bin lira için 5 parçaya bölündü! ’Dedemde para var bölüşeceğiz’

"YASİN'İN DEDEMİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ TV PROGRAMINDA ÖĞRENDİM"

Şanal'ın dedesini öldürdüğünü ATV de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında öğrendiğini söyleyen Bekar, "Yasin'in dedemi öldürdüğünü aramak için çıktığımız Müge Anlı programında öğrendim. Bir arkadaşım beni arayarak bu durumu söyledi. Ben Yasin Şanal ile hiç sahil kenarında buluşmadım. Genelde internet kafede akşamüstleri buluşurduk. Yasin'in iddialarını kabul etmiyorum. Yasin bana herhangi bir para, dedeme ait telefon veya ceket vermedi. Parka herhangi bir çöp poşeti bırakmadım. Kendisini de tehdit etmişliğim yoktur. Dedem kaybolduktan sonra park olayını anlatmamın sebebi Yasin'in böyle bir iş yapacağını düşünmemem ve dedemin bizi terk ettiğini düşündüğümden dolayıdır" şeklinde konuştu.

Yasin Şanal'ın kendisine yönelik 'Beni azmettirdi' ifadelerini de kabul etmeyen Bekar "Olaydan 2 ay sonra Yasin bir internet oyunundan 5 bin Türk lirası kazandığını daha sonra valiz ile internet kafeye gelerek 'Ben İstanbul'a gidiyorum' şeklinde söylediği hatırlıyorum. Ayrıca iletişim kaydında Enes ile konuştuğum gözükmektedir. Ancak Yasin benim telefonumu 'Şarjım bitiyor, dakikam yok' diyerek Enes'e attığını ve Yasin'in benim telefonumdan Enes ile konuştuğunu hatırlıyorum. Benim olaydan sonrası taksiye binip otelde konaklayabilmemin sebebi de Araklı'da dedemin evinde bulmuş olduğum 10 bin lira paradır. Ancak bu olayın dedemin öldürülmesi olayı ile alakası yoktur. Enes'i de tanımıyorum. Taksici Serkan Yoğurtçu'nun da bu olayla alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yasin sürekli iftira atarak bizi bu olayın içerisine çekmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.