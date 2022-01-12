5 ilde okullara kar tatili

Balkanlar’dan gelen kar, Trakya’yı etkisi altına alırken, hızı saatte 106 kilometreyi bulan fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. 5 ilde okullar bir gün tatil edildi
Balkanlar'dan gelen kar, Trakya'yı beyaza bürüdü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, hızı saatte 106 kilometreye ulaşan fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı, ağaçları kökünden söktü. Araçlar zarar gördü. Merkez ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Sıcaklığın gece eksi 8 dereceye düştüğü Edirne beyaza büründü, fırtına TIR'ların brandalarını parçaladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de çatılar uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çanakkale'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, Kazdağları'nda 10 santimetreye ulaştı. Eğitime 1 gün ara verilirken, fırtına nedeniyle 2 gündür yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri, dün de yapılamadı.
ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
İstanbul'un yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplanırken, fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Antalya-Konya karayolundaki Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerinde yollar kapandı.
VAN GÖLÜ KIYILARI BUZ TUTTU Tunceli'nin Ovacık ve Isparta'nın Yalvaç ile Konya'nın 10 ilçesinde de okullar bir gün tatil edildi. Karın 70 santimetreyi bulduğu Ovacık ilçesinde, Hozat yolu da kapandı. Sıcaklık eksi 15 dereceye düşünce, Van Gölü'nün kıyıları buz tuttu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli yağış, Muş, Bitlis, Hakkâri, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar bekleniyor.
Murat SAVAŞ- Ümit Erkan DEMİRCAN - Tolga YANIK -Burak SAYLAM - Abbas ÇAKAR / SABAH