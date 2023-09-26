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Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:36 Son Güncelleme: 26.9.2023 13:06

5. kattan düşen mesleki eğitim merkezi öğrencisi hayatını kaybetti

Alaşehir’de inşaatın 5.katından düşen Zekai Dikici hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
5. kattan düşen mesleki eğitim merkezi öğrencisi hayatını kaybetti

Alaşehir'de dün saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahalllesi Gümüşpala Caddesi üzerinde bulunan inşaatta elektrik tesisatı döşeme çalışmaları yapan Zekai Dikici(16) 5. kattan zemine düştü. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekai Dikici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik tesisat bölümü 11.sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici'nin haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde özel bir işyerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

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5. kattan düşen mesleki eğitim merkezi öğrencisi hayatını kaybetti
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