“5’inci dalga operasyon” diyerek çelik kasayı götürdüler

İstanbul Bahçelievler'de geçen temmuzda ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Yolsuzluk olaylarıyla ilgili operasyonları fırsat bilen hırsızlar bunu kullanmak için kolları sıvadı. Polis yeleklerini giyen ve cerrahi maske takan hırsızlar gece saatlerinde Gülay K. isimli vatandaşın evini bastı. Hırsızlar, Gülay K.'ya, '5. dalga rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıyoruz' dedi. Sahte arama kağıtlarını göstererek eve giren hırsızlar, içinde 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Gülay K. amcasına ait olan kasasını çalan kişilerin bulunması için suç duşurusunda bulundu. Şüpheliler Ali B. ve Recep B. kıskıvrak yakalandı.