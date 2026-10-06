6 Ekim İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İstanbul'un Kurtuluşu coşkusu kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle yaşanırken toplu ulaşımı tercih edecek binlerce vatandaş güncel sefer tarifelerini sorguluyor. "Bugün otobüsler bedava mı" sorusu öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm İstanbullular için önem taşıyor.
Kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Ekim'de toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Resmi tatil günleri ve kurtuluş yıldönümlerinde uygulanan bu karar uyarınca, 6 Ekim Salı günü boyunca İstanbullular ulaşım ağından bedava yararlanacak.
6 Ekim'deki toplu taşıma muafiyetinden yararlanabilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekmektedir.
Kişiselleştirme işlemi yapılmamış anonim İstanbulkartlar, turist kartları veya geçici biletler üzerinden yapılan geçişlerde standart tarife düşmeye devam eder.
2026 yılı itibarıyla İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. yıldönümü kutlanmaktadır. 1923 yılından bu yana her yıl 6 Ekim tarihinde gururla anılan bu zafer, İstanbul'un bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli köşe taşlarından birini temsil etmektedir.