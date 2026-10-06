6 Ekim İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İstanbul'un Kurtuluşu coşkusu kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle yaşanırken toplu ulaşımı tercih edecek binlerce vatandaş güncel sefer tarifelerini sorguluyor. "Bugün otobüsler bedava mı" sorusu öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm İstanbullular için önem taşıyor.