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Giriş Tarihi: 6.10.2026 06:33

6 Ekim İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 103. yıldönümünde kent genelindeki ulaşım tarifesi netleşti. Özel günlerde uygulanan karar doğrultusunda, 6 Ekim'de otobüs, metro ve metrobüs seferlerinde ücretsiz uygulanma olup olmayacağı açıklandı. İşte otobüs, minibüs ve Marmaray kullanan vatandaşlar için 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı.

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6 Ekim İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
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İstanbul'un Kurtuluşu coşkusu kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle yaşanırken toplu ulaşımı tercih edecek binlerce vatandaş güncel sefer tarifelerini sorguluyor. "Bugün otobüsler bedava mı" sorusu öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm İstanbullular için önem taşıyor.

6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Ekim'de toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Resmi tatil günleri ve kurtuluş yıldönümlerinde uygulanan bu karar uyarınca, 6 Ekim Salı günü boyunca İstanbullular ulaşım ağından bedava yararlanacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

Ulaşım ağının büyük çoğunluğu ücretsiz tarifeye dahildir. 6 Ekim günü muafiyet kapsamında yer alan ulaşım araçları şunlardır:

Otobüsler

Metrobüs Hatları

Metro ve Tramvay Hatları

Füniküler ve Teleferik Hatları

Şehir Hatları Vapurları

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KİŞİSELLEŞTİRİLMEMİŞ KART GEÇERLİ Mİ?

6 Ekim'deki toplu taşıma muafiyetinden yararlanabilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekmektedir.

Kişiselleştirme işlemi yapılmamış anonim İstanbulkartlar, turist kartları veya geçici biletler üzerinden yapılan geçişlerde standart tarife düşmeye devam eder.

İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR?

2026 yılı itibarıyla İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. yıldönümü kutlanmaktadır. 1923 yılından bu yana her yıl 6 Ekim tarihinde gururla anılan bu zafer, İstanbul'un bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli köşe taşlarından birini temsil etmektedir.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları 2026: 6 Ekim 1923'te ne oldu, kurtuluşun kaçıncı yıldönümü?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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6 Ekim İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
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