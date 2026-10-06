6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları 2026: 6 Ekim 1923’te ne oldu, kurtuluşun kaçıncı yıldönümü?

Milli Mücadele döneminin en kritik aşamalarından biri olan İstanbul'un kurtuluşu, Cumhuriyet tarihimizin en gururlu sayfaları arasında yer alıyor. 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 103 yıllık gururu geride bırakırken İstanbullular bu özel günü coşkulu törenler ve duygu dolu paylaşımlarla yaşatıyor.
Mondros Mütarekesinin ardından 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanması İstanbul Haydarpaşa önlerine demirledi. Mustafa Kemal Paşa'nın "Geldikleri gibi giderler" tarihi sözüyle simgeleşen 4 yıl 10 ayı aşkın süreli işgal dönemi, Türk ordusunun Millî Mücadele'yi zaferle taçlandırmasıyla son buldu.
23 Ağustos 1923'te başlayan tahliye işlemleri 4 Ekim 1923'te İtilaf kuvvetlerinin şehri tamamen terk etmesiyle tamamlandı. 6 Ekim 1923 sabahı ise Şükrü Naili (Gökberk) Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girerek Türk bayrağını yeniden göndere çekti.
🇹🇷Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın atlayışıyla, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandı. https://t.co/4l8PJlBqkc— Sabah (@sabah) October 5, 2026
"Geldikleri gibi gittiler! İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun. Bağımsızlık meşalesini yakan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz."
"Medeniyetlerin şehri, aziz İstanbul'un özgürlüğe kavuştuğu bu kutlu günde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."
"6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun! Tarihin ve kültürün başkenti İstanbul, sonsuza kadar ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür kalacaktır."
"103 yıldır gururla, coşkuyla... İstanbul'un kurtuluş gününde bağımsızlık ruhunu yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızın 6 Ekim Kurtuluş Günü'nü tebrik ederim."
"4 yıl 10 ay süren karanlık günlerin ardından ay-yıldızlı bayrağımıza kavuşan gurur şehri İstanbul... Şükrü Naili Paşa komutasındaki kahraman ordumuzun şehre girişinin 103. yılında, vatan toprağını canı pahasına savunan tüm aziz ruhlara saygıyla. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Kutlu Olsun!"
"Bir hilal uğruna batan güneşlerin, İstiklal aşkıyla yazılan destanların simgesidir 6 Ekim. İstanbul'un işgalden kurtulup yeniden özgürlüğe büründüğü bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz."