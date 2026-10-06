6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları 2026: 6 Ekim 1923’te ne oldu, kurtuluşun kaçıncı yıldönümü?

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI

"Geldikleri gibi gittiler! İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun. Bağımsızlık meşalesini yakan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz."

"Medeniyetlerin şehri, aziz İstanbul'un özgürlüğe kavuştuğu bu kutlu günde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."